البرهان: قريبون من النصر والقضاء على التمرد

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن "النصر بات قريبا، والقضاء على التمرد حتمي"، وذلك في إشارة إلى المعارك مع "قوات الدعم السريع".

جاء ذلك في خطاب جماهيري ألقاه البرهان بمنطقة "التكينة" في ولاية الجزيرة (وسط)، وفق بيان أصدره مجلس السيادة.

ويأتي خطاب البرهان غداة إعلانه نجاح الجيش في فك الحصار المفروض على "كادقلي"، عاصمة ولاية جنوب كردفان (جنوب)، والذي فرضته قوات "الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية/ شمال" منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في أبريل 2023.

كما يأتي الخطاب بعد نحو أسبوع من تمكن الجيش من فك الحصار عن "الدَّلَنْج"، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، بعد عامين من حصار مماثل.

وبحسب بيان مجلس السيادة، قال البرهان، إن "النصر بات قريبا وهزيمة الخونة والقضاء على التمرد حتمية".

وأضاف بلهجة حاسمة: نحن والتمرد لن يسعنا مكان واحد.

وشدد البرهان، على أن السودان "لن يسع من يخططون لخلق الأزمات فيه".

وأكد المضي قدما في العمليات العسكرية حتى "تحرير كامل تراب الوطن من دنس التمرد".

ومنذ 2023 تحارب قوات "الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

فيما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، منذ أكتوبر 2025،