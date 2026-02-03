الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات في بحر العرب

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات "يو إس إس ابراهام لينكولن" في بحر العرب.

وفي بيان جرى إرسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الطائرة المسيرة "اقتربت بشكل عدواني" من حاملة الطائرات "بنوايا غير واضحة وواصلت التحليق نحو السفينة على الرغم من إجراءات تخفيف التصعيد التي اتخذتها القوات الأمريكية العاملة في المياه الدولية".

وقال الجيش الأمريكي، إن إسقاط الطائرة وقع أيضا بعد ساعات من حادث آخر تحرشت فيه القوات الإيرانية بسفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي ويقودها طاقم أمريكي كانت تبحر في مضيق هرمز.