الصين تعتزم حظر المقابض المخفية لأبواب السيارات اعتبارا من 2027

تعتزم الصين، حظر المقابض المخفية لأبواب السيارات، الشائعة الاستخدام في سيارات تسلا الكهربائية والعديد من طرز السيارات الكهربائية الأخرى، ابتداء من العام المقبل.

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، يجب أن تتضمن جميع أبواب السيارات آلية فتح ميكانيكية للمقابض، باستثناء باب الصندوق الخلفي.

وأوضح المسئولون، أن هذه السياسة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة بعد وقوع حوادث مميتة لسيارات كهربائية، حيث أفادت التقارير بتعطل الأبواب الإلكترونية واحتجاز الركاب داخل المركبات.

وسيبدأ تطبيق الشرط الجديد لمقابض الأبواب الداخلية والخارجية اعتبارا من أول يناير 2027، أما بالنسبة لطرز السيارات التي سبق اعتمادها، فسيكون أمام شركات تصنيع السيارات مهلة حتى أول يناير 2029 لإجراء تعديلات على التصميمات لتتوافق مع اللوائح.

تتميز سيارات مثل تسلا موديل واي وموديل 3، وبي إم دبليو آي.إكس3 وغيرها من السيارات الكهربائية الصينية، بمقابض أبواب قابلة للسحب، والتي قد تخضع للقواعد الجديدة.

وقال كريس ليو، كبير المحللين في مجموعة أومديا للأبحاث والاستشارات التقنية، ومقرها شنجهاي، إن التأثير العالمي للقواعد الصينية الجديدة قد يكون كبيرا، وقد تحذو دول أخرى حذوها فيما يتعلق بمقابض الأبواب القابلة للسحب. وسيواجه مصنعو السيارات عمليات إعادة تصميم أو تعديل مكلفة.

وأضاف: "الصين هي أول سوق سيارات رئيسية تحظر صراحة مقابض الأبواب الكهربائية القابلة للسحب والمخفية التي يتم فتحها بالضغط. وبينما أبدت مناطق أخرى مخاوف تتعلق بالسلامة، فإن الصين هي الأولى التي تضفي الطابع الرسمي على هذا الأمر ليصبح معيارا وطنيا للسلامة".

ورجح ليو، أن تشير الهيئات التنظيمية في أوروبا وغيرها إلى النهج الصيني أو تتبناه، مضيفا أن المتطلبات الجديدة ستؤثر بشكل أكبر على السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث تتم معاملة مقابض الأبواب القابلة للسحب "كعنصر تصميمي وديناميكي هوائي".

نشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مسودة القواعد المقترحة في سبتمبر لإبداء الرأي فيها.

وفي العام الماضي، فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة تحقيقا في حالات تعطل مقابض الأبواب الإلكترونية لسيارات تسلا.