 مقتل شرطي إيران إثر هجوم على مركز أمني جنوب غربي البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 11:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مقتل شرطي إيران إثر هجوم على مركز أمني جنوب غربي البلاد

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 10:28 م

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة بمدينة كجساران، فيما وصفت قيادة الشرطة الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وقال قائد الشرطة سهام صالحي، إن شخصا مجهولا حاول الدخول إلى مركز شرطة في مدينة كجساران بعد منتصف ليلة أمس بقصد تنفيذ هجوم مسلح، لكنه واجه مقاومة من أحد الجنود خلال أدائه واجب الحراسة في مركز الشرطة، وفقا لما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "هذا الشخص المسلح فتح النار على الجندي؛ مما أسفر عن مقتله، ولاذ بالفرار فور تنفيذ هذا الهجوم الجبان".

وأكد العميد صالحي، أن الأجهزة القضائية والأمنية تتابع هذا الحادث، وبعد تحديد مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة، ستقوم باعتقالهم في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك