مقتل شرطي إيران إثر هجوم على مركز أمني جنوب غربي البلاد

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة بمدينة كجساران، فيما وصفت قيادة الشرطة الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وقال قائد الشرطة سهام صالحي، إن شخصا مجهولا حاول الدخول إلى مركز شرطة في مدينة كجساران بعد منتصف ليلة أمس بقصد تنفيذ هجوم مسلح، لكنه واجه مقاومة من أحد الجنود خلال أدائه واجب الحراسة في مركز الشرطة، وفقا لما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "هذا الشخص المسلح فتح النار على الجندي؛ مما أسفر عن مقتله، ولاذ بالفرار فور تنفيذ هذا الهجوم الجبان".

وأكد العميد صالحي، أن الأجهزة القضائية والأمنية تتابع هذا الحادث، وبعد تحديد مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة، ستقوم باعتقالهم في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة.