بكلمات مؤثرة… كتاب وأدباء ينعون المترجمة الراحلة أماني فوزي حبشي

أثار خبرُ رحيل المترجمةِ القديرةِ أماني فوزي حبشي صدمةً وحزنًا كبيرين في الوسط الأدبي العربي، وحرص عددٌ كبير من الكتّاب والأدباء على نعيها بكلمات مؤثّرة على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت البداية مع الكاتب الكويتي عبد الوهاب الحمّادي، الذي نعى أماني حبشي قائلًا: "رحم الله المترجمة القديرة أماني حبشي. كلُّ العزاء لعائلتها ومحبيها، ولها الذكرُ الطيبُ بما أثرت به المكتبة العربية من أعمالٍ مؤثرةٍ وقيمة."

وبيّنما نعاها الكاتبُ إبراهيم فرغلي قائلًا: "يا خبر… معقول كده؟! إيه الخبر الحزين جدًا ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرحمها رحمةً واسعة ويعزّي قلوب أهلها وحبّايبها 😔

خالص التعازي القلبية."

وكتب الكاتب إبراهيم عبد المجيد: "خبرٌ فاجع، وحزنٌ يملأ الفضاء. ألفُ رحمةٍ للعظيمة بحق، والنبيلة أماني فوزي حبشي."

وكتبت الكاتبة منصورة عز الدين عبر حسابها على فيسبوك: "خسرتُ اليوم صديقةً غالية وإنسانةً عظيمة؛ المترجمة القديرة أماني فوزي حبشي. خبرٌ صادم ومفجع.

عرفتُ الخبر من تويتر ودعوتُ أن يكون شائعةً أو خطأ. خفتُ من الاتصال بها أو مراسلتها على واتساب، كأنّ ذلك سيؤكّد رحيلها. لن أتذكّر أماني إلا ضاحكةً مستبشرة، قادرةً على حلّ أعتى المشكلات ببساطة، وبارعةً في النظر إلى الجانب الإيجابي، بل وفي اختراعه إن لم يكن موجودًا.

خبرٌ صادم ومفجع. خالصُ عزائي لزوجها الدكتور سامح حنّا وابنتها آن حنّا. ألفُ رحمةٍ ونور يا حبيبتي."

وبينما نعاها الكاتب سيد محمود قائلًا: "لا أصدق رحيل الدكتورة أماني فوزي حبشي، الصديقة والمترجمة المرموقة، وزوجة الصديق الدكتور سامح فكري. صداقةُ عمرٍ لم تغب أبدًا رغم عيشها في أوروبا لحوالي 30 عامًا. أحببتُ ترجماتها دائمًا، وبالذات اذهب حيث يقودك قلبك، وتابعتُ رحلتها الطويلة بسعادةٍ حقيقية.

إلى اللقاء يا صديقتي التي ظلّت دائمة السؤال، حريصةً على اللقاء مهما كان الانشغال."

وكتبت الكاتبة منى أبو نصر: "حزينةٌ جدًّا لخبر رحيل الدكتورة أماني حبشي. كانت تجمعنا أحاديثٌ بسيطة، لكنها كانت ودودةً للغاية. الحياةُ تُثبت لنا كلَّ يوم أكثر كم هي تافهة."

وعبرت الكاتبة نورا ناجي عن حزنها قائلة: "أنا مصدومة وحزينة. لا حول ولا قوة إلا بالله… الله يرحم الدكتورة أماني فوزي حبشي ويصبرنا."

المترجمة أماني فوزي حبشي، أكاديمية مصرية، تُعدّ من أبرز الأسماء في مجال الترجمة من اللغة الإيطالية مباشرةً إلى العربية. فقد ترجمت عشرات الكتب والروايات عن الإيطالية، نذكر منها على سبيل المثال رواية "ثلاث مرّات في الفجر" للكاتب الإيطالي الشهير أليساندرو باريكو، وهو العمل الروائي الثالث الذي تترجمه أماني فوزي لهذا الكاتب، بعد أن سبق لها ترجمة روايتيه "مستر جوين" و*"بلا دماء". كما ترجمت "ثلاثية أسلافنا" لإيتالو كالفينو، إضافةً إلى أعمال مثل فارس بلا جواد والفسكونت المشطور*، والعديد من الترجمات الأخرى التي قدمتها للمكتبة العربية عن الإيطالية.

حصلت الدكتورة أماني فوزي حبشي على العديد من التكريمات والجوائز، من بينها الجائزة الوطنية في الترجمة من وزارة الثقافة الإيطالية عن مجمل ترجماتها عام 2002، ووسام فارس من الحكومة الإيطالية عام 2023 تقديرًا لإسهاماتها في مجال الترجمة ونشر الثقافة الإيطالية.