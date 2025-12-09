كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن رؤيته للدورة الـ57 للمعرض، التي ستنطلق في 21 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الاستهداف الأساسي سيكون فئة الشباب.

وأضاف مجاهد خلال لقاء مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الثلاثاء، أن 80% من زوار النسخة السابقة للمعرض كانوا من فئة الشباب، معلقًا: "إحنا عاوزين هذا الجيل من الشباب".

وأوضح أن المعرض سيقدم سلسلة ندوات يومية بعنوان "جيل يكتب العالم بطريقته"، يشارك فيها عدد من المبدعين العرب والمصريين دون سن الأربعين، ليتناولوا تجاربهم في الكتابة الشعرية الفصيحة والعامية، والرواية، وآرائهم حول نجيب محفوظ "شخصية المعرض"، إضافة إلى علاقتهم بالذكاء الاصطناعي واستخدامه في طرق الكتابة الحديثة.

وأشار مجاهد إلى أن كثيرًا من المحاضرين غير معروفين للجماهير أو له شخصيًا، لكنه رأى فيهم جدارة المشاركة، موضحًا أنه استعان بالشباب لاختيارهم، معلقًا: "علشان نشوف الناس دول بشكل أفضل".

كما لفت إلى استحداث برنامج لشعراء الجامعات المصرية الحاصلين على جوائز من مسابقاتهم، حيث سيُجرى لهم ندوات يومية، مضيفًا أن الدكتور خالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وافق على طبع إصداراتهم الشعرية التي سيقدمونها خلال المعرض تحفيزًا لهم.

وأوضح مجاهد أن المعرض يستهدف أيضًا الأطفال للمشاركة، قائلًا: "جيل القراءة للجميع لابد أن نستمع إليه ومنقعدش نقوله".

وأكد أن الإمكانيات الحالية لأرض المعارض تضاهي الإمكانيات العالمية مقارنة بالماضي، معلقًا: "اللي بيشتغل معندوش حجة.. فالمفروض تطلع حاجات أحسن".