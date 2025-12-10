سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر 2025، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر 2025.

وبحسب الإحصاء ، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 263.8 نقطة لشهر نوفمبر 2025.

وأرجع الاحصاء، أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، وامتعة شخصية بنسبة 0.4%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، البن والشاي والكاكاو 0.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.4%، والدخان 0.3%، والاقمشة بنسبة 0.6%، والملابس الجاهزة 1.2%، والتنظيف والاصلاح وتأجير الملابس 1.4%، والايجار الفعلي للمسكن 2.1%.

والايجار المحتسب للمسكن 2%، وصيانة واصلاح المسكن 0.9%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 3.9%، والاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 0.6%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.3%، والأدوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 0.9%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، وخدمات المستشفيات 2%، وشراء المركبات 2.1%، والمنفق على النقل الخاص 6.4%، وخدمات النقل 8.3%، والوجبات الجاهزة 1.3%، وخدمات الفنادق 1.6%، والعناية الشخصية 1.4%.

التغير الشهرى (شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر اكتوبر 2025)

تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.8%، الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة 0.8%، والألبان والجبن والبيـض بنسـبة 1.2%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار، والزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، أسعار والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.4%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.3%، والدخان بنسبة 0.3%.

زاد قسم الملابس والاحذية بنسبة 1%، بسبب ارتفاع أسعار الاقمشة بنسبة (0.6%)، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.2%، والتنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.4%، والاحذية بنسبة 0.1%، واصلاح الاحذية بنسبة 0.1%.

ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.1%، والايجار المحتسب للمسكن بنسبة 2%، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة 0.9%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.9%.

ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.1%، بسبب زيادة أسعار الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 0.6%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.3%، والاجهزة المنزلية بنسبة 0.1%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 0.9%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 2.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.4%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، وخدمات المستشفيات بنسبة 2%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 7.1%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.1%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، وخدمات النقل بنسبة 8.3%.

زاد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.4%، والاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.2%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.2%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.1%.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 1.3%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.6%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعــاً قدره 0.8%، بسبب ارتفـاع أسعـار العنـايـة الشخصيـة بنسـبة 1.4%، على الرغم من تراجع الامتـعة الشخصية بنـسبة 0.4%.

التغير السنوى (شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024)

تراجع قسم الطعام والمشروبات 0.05%، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 16.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، والزيوت والدهون بنسبة 3.3%، والفاكهة بنسبة 33.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.3%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 3.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسـبة 11%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 18%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 20.1%، الدخان بنسـبة 18%.

ارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 14.2%، بسبب زيادة أسعار الاقمشة بنسبة 11.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 15.3%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 17.1%، والتنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 16.1%، والاحذية بنسبة 9.9%، واصلاح الاحذية بنسبة 20.7%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 21.7%، بسبب ارتفاع أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 15.3%، والايجار المحتسب للمسكن بنسبة 31.1%، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة 11.4%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 2.7%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 17.5%.

زاد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 9.7%، بسبب ارتفاع أسعار و الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 9.2%، والمفروشات المنزلية بنسبة 11.5%، والاجهزة المنزلية بنسبة 7.5%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 9.4%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 11.7%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 10%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 27.8%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 36%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 12.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 20.5%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 21.5%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 9.2%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 27.1%، وخدمات النقل بنسبة 21.2%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 10.8%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 26.8%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 8.7%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11%.

ارتفع قسم الثقافة والترفيه 12.8%، بسبب زيادة أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.2%، والاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 10.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 21.9%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 13.4%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.3%.

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 10%، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 4.3%، التعليم العالي بنسبة 12.2%، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة 26.5%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 12.9%، بسبب ارتفاع أسعار والوجبات الجاهزة بنسبة 12.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 23.5%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 12%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 13.1%، وامتعة شخصية بنسبة 25.3%، وخدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 4.1%