استياء في أمريكا من وضع صورة ترامب على بطاقات دخول المتنزهات الوطنية

أثارت إدارة الرئيس ترامب استياء متزايدا لدى بعض محبي المتنزهات الوطنية الأمريكية، وذلك باستبدال صور هذه المتنزهات الخلابة على بعض بطاقات الدخول السنوية بصورة لوجه الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN»، رفع مركز التنوع البيولوجي وهو منظمة بيئية، دعوى قضائية لمنع التغيير، المقرر تطبيقه في الأول من يناير 2026.

وكانت وزارة الداخلية الأمريكية، التي تشرف على المتنزهات الوطنية، قد أعلنت مؤخرا النقاب عن «تصاميم تذكارية جديدة» لبطاقات دخول المتنزهات، أحدها يضم وجه ترامب إلى جانب صورة جورج واشنطن.

وقال وزير الداخلية، دوغ بورغوم، في بيان بالفيديو نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: «يشرفنا في الوزارة أن نعرض بطاقة أمريكا الجميلة احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس أمريكا، وتكريما للأجيال التي حمت أراضينا».

ورفع مركز التنوع البيولوجي دعوى قضائية، الأربعاء، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، «لمنع الرئيس دونالد ترامب من استبدال صورة رائعة لمنتزه غلاسير الوطني بصورة مقربة لوجهه على بطاقة الدخول السنوية لمنتزهات أمريكا الوطنية الجميلة والأراضي الترفيهية الفيدرالية».

وتجادل المجموعة بأن القانون الفيدرالي يتطلب عرض الصورة الفائزة في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها مؤسسة الحدائق الوطنية، والتي ستكون للعام المقبل صورة لمنتزه غلاسير الوطني في مونتانا.

وقال كيران ساكلينغ، المدير التنفيذي للمركز: «إن محو عظمة الحدائق الوطنية الأمريكية بصورة مقربة لوجهه، هو الإجراء الأكثر فظاظة وغرورا لتصرفات ترامب حتى الآن».

وأضاف: «من المثير للاشمئزاز أن يقوم ترامب بتسييس أقدس ملاذات أمريكا، بوضع صورته على المتنزهات الوطنية، بنفس الطريقة التي يضع بها اسم شركته على المباني والمطاعم وملاعب الغولف. المتنزهات الوطنية ليست فرصة للترويج الشخصي، بل هي مصدر فخر وبهجة للشعب الأمريكي».

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الداخلية للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إدارة ترامب إنها ستلغي الدخول المجاني إلى المتنزهات في يوم مارتن لوثر كينغ جونيور ويوم التحرير، كما ستتنازل عن رسوم الدخول في عيد ميلاد ترامب، الذي يُصادف أيضا يوم العلم.

كما زادت وزارة الداخلية مؤخرا رسوم الدخول على الزوار الدوليين إلى 11 من أكثر المتنزهات الوطنية زيارة، بداية من العام المقبل.