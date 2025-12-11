إخماد حريق بأكشاك مساكن الطوبجية في الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، حريقًا نشب في بعدد من الأكشاك الخشبية في منطقة مساكن الطوبجية، بحي غرب، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في منطقة مساكن الطوبجية.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارات الإسعاف، وقوات الدفاع المدني، تبين من المعاينة المبدئية، أن الحريق اندلع في عدد من الأكشاك، وسط ترجيحات بحدوث ماسٍ كهربائي.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد أظهر الفحص المبدئي أن الحريق نشب في ممر يضم أكشاك في نطاق حي غرب الإسكندرية، ما أسفر عن خسائر محدودة.

تم فصل الكهرباء، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى المنطقة المجاورة، وجرى فرض كردون تأميني في محيط الحريق، حرصًا على سلامة المارة من المواطنين.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة؛ وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيقات.



