تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الأحد المقبل من برنامج "صاحبة السعادة"، الفنانة هند صبري، في لقاء الذكريات تفتح فيه صفحات جديدة من مسيرتها الفنية والإنسانية.

وخلال الحوار، تسترجع هند صبري، لحظات مهمة من بداياتها في السينما التونسية مرورًا بانتقالها إلى مصر، ودورها في أفلام شكلت علامات فارقة مثل "مذكرات مراهقة" و"أسماء" و"الفيل الأزرق".

وتتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها في مشوارها، وكيف استطاعت الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات العالم العربي.

وتكشف عن كواليس أعمالها الأخيرة وتجربتها في الإنتاج، ورؤيتها لصناعة الدراما اليوم، إضافة إلى مواقف شخصية وطريفة تُعرض لأول مرة مع حضورها العفوي وروحها المرحة.