 الأحد.. هند صبري ضيفة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

الأحد.. هند صبري ضيفة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة


نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 10:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 10:57 م

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الأحد المقبل من برنامج "صاحبة السعادة"، الفنانة هند صبري، في لقاء الذكريات تفتح فيه صفحات جديدة من مسيرتها الفنية والإنسانية.

وخلال الحوار، تسترجع هند صبري، لحظات مهمة من بداياتها في السينما التونسية مرورًا بانتقالها إلى مصر، ودورها في أفلام شكلت علامات فارقة مثل "مذكرات مراهقة" و"أسماء" و"الفيل الأزرق".

وتتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها في مشوارها، وكيف استطاعت الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات العالم العربي.

وتكشف عن كواليس أعمالها الأخيرة وتجربتها في الإنتاج، ورؤيتها لصناعة الدراما اليوم، إضافة إلى مواقف شخصية وطريفة تُعرض لأول مرة مع حضورها العفوي وروحها المرحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك