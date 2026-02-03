الدفاع المدني في غزة يعلن توقف مركباته عن العمل لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، توقف مركباته عن العمل؛ لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية، مناشدًا التدخل لمعالجة هذه الأزمة.

وأشار الجهاز في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إلى توقف العمل بمهام انتشال الجثث، لعدم قدرة السيارات التحرك بسبب نقص الوقود.

ولفت إلى عدم استكمال مهام إزالة الإخطار نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل المعدات لإتمام تلك المهام، مشيرًا إلى عدم قدرة الطواقم للاستجابة لنداءات الاستغاثة نتيجة المنخفضات الجوية بسبب نقص الوقود.

ودعا المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى العمل على إمداد الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات؛ لتقديم الخدمة الإنسانية بالشكل المطلوب.

وانعكست القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود، بشكل خطير على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من أوضاع إنسانية كارثية.

واضطر عدد من المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة إلى تقليص خدماتها أو توقيف العمل كلياً في فترات متكررة بسبب نقص أو نفاد الوقود، ما أدى إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والجرحى.

من جهته، حذر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، من أن نقص الوقود وإغلاق الطرق يؤديان إلى إبطاء الاستجابة الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة.

وأوضح مكتب «أوتشا»، أنه ورغم استئناف شحنات الوقود، لكن ما تزال قيود الوصول المستمرة والازدحام والفجوات في التخزين تزيد من التكاليف وتؤخر المساعدات.