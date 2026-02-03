ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي في الإسكندرية، القبض على عامل لاتهامه بقتل سيدة، وتقطيع جثتها، ووضعها داخل حقيبة سفر، ونقلها من شارع خالد بن الوليد بميامي إلى منطقة الأزاريطة، بسيارة أجرة "تاكسي"، وذلك بقصد سرقتها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وبها آثار طعنات متعددة بأنحاء الجسد، داخل حقيبة سفر في منطقة الأزاريطة.

وتبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الجثة لسيدة، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح طعنية متعددة، وفي حالة تعفن، مما يُشير إلى وفاتها منذ عدة أيام.

وبتشكيل فريق بحث جنائي وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة العثور على الجثة، تم تحديد هوية المجني عليها والمتهم، إذ تم رصده يحمل حقيبة من سيارة أجرة "تاكسي"، وبالتحري تم تحديد وضبط قائد السيارة على لوحاته المعدنية.

وبمناقشة السائق، أفاد بقيامه بتوصيل شخص من شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكان بحوزته حقيبة سفر مطابقة لتلك التي عثر عليها.

وبتتبع خط سير المتهم، تم التوصل إلى هويته، إذ تبين أنه من محافظة سوهاج، واستأجر شقة سكنية في شارع خالد بن الوليد، واستدرج المجني عليها، والتي تبين أنها تعاني من إعاقة ومشاكل بالقدرات الذهنية، بدافع السرقة.

وكشفت التحريات، أن المتهم اعتدى على المجني عليها محدثًا إصابات طعنية أودت بحياتها في الحال، ثم قام بتقطيع الجثة ووضعها داخل حقيبة السفر، وتخلص منها بإلقائها في منطقة الأزاريطة لإبعاد الشبهات عن نفسه.

وعقب ارتكاب الواقعة، غادر المتهم محافظة الإسكندرية إلى محافظة القاهرة بقصد الاختباء فيها، وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.