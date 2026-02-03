الأهلي في اختبار جديد أمام البنك الأهلي بحثًا عن مواصلة مطاردة القمة

يستضيف استاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

تحظى مواجهة الليلة بندية وتكافؤ كبير كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، وحقق الأهلى فوزاً على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف فى آخر ظهور ببطولة الدوري، فيما فاز البنك الأهلى على المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويملك الأهلي 26 نقطة في رصيده بعد خوض 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 23 هدفًا مقابل استقبال 14 هدفًا.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات وهزيمتين، مسجلًا 13 هدفًا واستقبل مثلها.

يضع توروب مدرب الأهلى أمالا عريضة على تألق نجومه تريزيجيه ومروان عثمان وأشرف بن شرقى ومحمد هانى لتحقيق الانتصار أملا في الاحتفاظ بدرع الدوري داخل الخزائن الحمراء للموسم الثالث على التوالي، فيما يستمر غياب إمام عاشور نجم خط وسط الفريق تنفيذاَ لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه بسبب تخلفه عن رحلة السفر لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

في المقابل يعول أيمن الرمادى على نجومه المتألقين أمثال أسامة فيصل ومصطفى شلبى وأحمد ياسر ريان ويسري وحيد وأحمد رضا وياو أنور ومحمود الجزار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى.