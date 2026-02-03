كشفت الفنانة أنوشكا عن بعض كواليس مسلسل توابع، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026، والمكون من 15 حلقة، قائلة إنها تسعى للتجديد في أعمالها، وأن فكرة المسلسل جاذبة للغاية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن العمل فكرة الفنانة ريهام حجاج، ومن تأليف المؤلف محمد ناير، وإخراج المخرج يحيي إسماعيل، مضيفة: "أرفع القبعة لريهام إنها اختارت الموضوع.. الموضوع صعب ومختلف".

ولفتت إلى أن فكرة مسلسل توابع مختلفة وبسيطة للغاية، وأنه عمل اجتماعي مليء بالألغاز والعواطف والأفكار الجاذبة للمشاهدين، مضيفة: "بيخلي كل واحد فينا وإحنا بنمثل نسأل نفسنا نفس الأسئلة اللي الجمهور هيسأل نفسه".

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تتعامل فيها مع معظم كادر المسلسل، باستثناء الفنانة ريهام حجاج والتي جمعها بها مسلسل السيدة الأولى، والفنان هاني عادل والذي التقت به في مشهد صامت بمسلسل حلاوة الدنيا مضيفة أنها سعيدة بالعمل مع الفنانة أسماء أبو اليزيد.

وذكرت أن الفنانة ريهام عبد الغفور أصرت على ظهور جميع كادر المسلسل على السجادة الحمراء سويًا، في حفلة المتحدة بريمير، مضيفة أن الفنانة أسماء أبو اليزيد لم تستطع الحضور بسبب إصابتها بالزكام.

ويذكر أن مسلسل «توابع» عمل درامي اجتماعي من 15 حلقة، تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة Appel.

وتدور الأحداث حول إنفلونسر متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل، ما يربط بين موضوعات الهوية الرقمية، التأثير الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية في قالب قصصي يكشف الأسرار خطوة بخطوة.

ويشارك في بطولته إلى جانب ريهام حجاج كل من أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وهاني عادل، إلى جانب نخبة من الفنانين.