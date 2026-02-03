افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب، البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني، والذي تقدمه نقابة المهندسين، بالتعاون مع شركة "Palo Alto Networks" المتخصصة في الأمن السيبراني.

في كلمته عبر نقيب المهندسين عن سعادته بافتتاحه أولى حلقات سلسلة البرنامج التدريبي قائلًا: "سعيد بإطلاق هذا البرنامج الطموح بالتعاون مع شركة (Palo Alto Networks) وبترتيب من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة القاهرة برئاسة المهندس أحمد مهران، وهي بداية لمشروع يُكسب الخبرة في مجال حيوي وهو الأمن السيبراني".

وأشار المهندس طارق النبراوي، إلى أن مجال الأمن السيبراني هو مجال حديث وحيوي ذو تقنيات عالية، وستقدمه النقابة إلى كل المهندسين المصريين بكافة تخصصاتهم، مؤكدًا أن هذا التدريب يعد وسيلة لاكتساب الخبرة تمهيدًا لعملهم في هذا المجال المطلوب محليًا وخارجيًا، موضحًا أن أكاديمية التدريب التي أنشأتها النقابة تعمل بشكل مستمر لتقديم برامج تدريبية لصقل خبرات ومعلومات المهندسين وتأسيس حديثي التخرج.

وقال إن التدريب هام جدًا وأساسي في حياة المهندس، مؤكدًا أن عام 2026 سيشهد تدريب 10 آلاف مهندس في مجال الأمن السيبراني مثلما تم تقديم برامج تدريبية أخرى ومنها برنامج PMP والذي تم تدريب عدد كبير من المهندس يصل إلى 9 آلاف مهندس خلال عام 2025 وهو تحدٍ كبير واجهته النقابة ونجحت فيه بامتياز مما يعد إنجازًا كبيرًا، واليوم نبدأ في أولى خطوات تدريب عدد مماثل في مجال الأمن السيبراني، ولدينا خطة تدريبية جيدة لتخريج مهندسين جاهزون للتعامل مع هذا المجال الحديث والذي يشهد نقصًا كبيرًا في العاملين به، وستكون للنقابة السبق في أن تقدمه إلى أبنائها المهندسين بشكل مدعم للغاية مما سيؤدي إلى وجود فرص عمل لائقة وجيدة محلية وخارجية.

وفي ختام كلمته ثمّن نقيب المهندسين من مجهودات المهندس أحمد مهران لإشرافه على مبادرة التدريب في مجال الأمن السيبراني .

من جانبه أوضح المهندس أحمد مهران، أن الدفعة الأولى من تدريب 10 آلاف مهندس في مجال الأمن السيبراني تشهد حضور 100 متدرب في مقر الأكاديمية وأون لاين بعد أن تم اختيارهم من بين 350 متقدما أثناء اختبارات التقدم، مبينًا أن عدد 250 مهندس سيتم تقديم البرنامج لهم مع إضافة أساسيات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار مهران، إلى أن برنامج التدريب في مجال الأمن السيبراني يأتي حرصًا من لجنة الاتصالات على إعداد جيل من المهندسين يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، لافتًا إلى أن التعاون بين اللجنة وأكاديمية النقابة تعاون وثيق حيث تقدم الأكاديمية كل البرامج بأسعار مدعومة من النقابة وبشهادات معتمدة تساعد على إيجاد فرص عمل جيدة للمهندسين.

وقال رئيس لجنة الاتصالات: "نفخر بإطلاق أولى حلقات البرنامج التدريبي بحضور ورعاية المهندس طارق النبراوي، والدكتور إيهاب أبو سيف، المدرب المعتمد من شركة (Palo Alto Networks)"، مؤكدًا أن سوق العمل المحلي والعالمي يحتاج إلى متخصصين وخبراء في مجال الأمن السيبراني، وأن 5% من المتفوقين الحاصلين على أعلى درجات في الاختبار الذي سيعد نهاية البرنامج سيحصلون على برامج تدريبية تقدمها أكاديمية التدريب التابعة للنقابة كمنحة تشجيعية، موضحًا أن البرنامج التدريبي يشهد وجود معامل افتراضية للتدريب والتطبيق.

ولفت المهندس أحمد مهران إلى أن 2% من المتفوقين ستتكفل النقابة بالاختبار الدولي لهم بناءً على توجيهات نقيب المهندسين، معظّمًا من جهود إدارة التدريب بالنقابة العامة لحرصهم على الخروج بكل البرامج التدريبية بالصورة اللائقة بكل المهندسين المتدربين.

في كلمته حيا الدكتور إيهاب أبو سيف- أحد أعضاء فريق التدريب والمحاضر بشركة (Palo Alto Networks) المهندس طارق النبراوي على رعايته لهذه المبادرة التدريبية في مجال يشهد نقصًا كبيرًا من العاملين به، مؤكدا أن تبني نقابة المهندسين لهذه المبادرة والتي تقدم بأقل من 10% من تكلفة الحصول عليها في أماكن أخرى هو أمر عظيم، معربًا عن سعادته لحرص النقابة على تدريب 10 آلاف مهندس في هذا المجال الحيوي.