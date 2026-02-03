النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العليم داود يرفضان تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وقال منصور، خلال الجلسة العامة اليوم، إن قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية تحدث عن مزاولة المهنة والحفاظ على حقوق الأعضاء ومجال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مردفا: "وأسأل الحكومة أين التنمية الاقتصادية في هذا المجال؟".



كما تساءل منصور: "أين التربية الرياضية في مدارسنا، لدينا 25 طالبا وطالبة لا يمارسون الرياضة، أين الحكومة من هذا الأمر؟"، مضيفًا "الدستور نص على حق الرياضة للجميع، أين هذا الحق لأبناءنا وذوي الإعاقة والفقراء".

واعتبر منصور أن بعض التعديلات تتنافى مع الدستور.

كما رفض النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وقال داود، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "اعتدنا أن يتم تقديم جدول الأعمال قبلها بأسبوع للرجوع للمراجع ودراسة القوانين"، مضيفًا: "التقاليد البرلمانية أن جدول الأعمال مطروح قبل الجلسة بأسبوع علشان الناس تقرأ وترجع للمراجع ونقدم قانون محترم لا يكون له أثر سلبي أثناء التطبيق".



