السياحة في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا رغم تراجع الزوار الأجانب

يواصل قطاع السياحة في ألمانيا، مساره القياسي خلال عام 2025 رغم انخفاض طفيف في أعداد الزوار القادمين من الخارج.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الخميس، بأن الفنادق وغيرها من مرافق الإقامة السياحية التي تضم أكثر من عشرة أسرّة سجلت حتى نهاية أكتوبر الماضي ما مجموعه 433.5 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي كان قد حقق رقما قياسيا.

وتصدر السياح المحليون المشهد بواقع 362 مليون ليلة مبيت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 0.6% عن العام السابق، في حين تراجعت ليالي المبيت الخاصة بالسياح الأجانب بنسبة 3. 2% لتصل إلى 71.5 مليون ليلة.

وبالنسبة لأكتوبر، أظهرت بيانات ارتفاعا في أعداد المبيت لكلتا الفئتين.