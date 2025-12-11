وفاة ما لايقل عن 3 أشخاص في انقلاب قارب يحمل مهاجرين بكرواتيا

قال مسئولون، إن قاربا يحمل مهاجرين انقلب في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، في نهر سافا بشرق كرواتيا مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، على الأقل، وإصابة ثمانية.

ووقع الحادث في بلدة "سلافونسكي برود" بشرق أوكرانيا، على الحدود مع جمهورية البوسنة.

وقال عمال الإنقاذ لقناة أتش.آر.تي. التلفزيونية الرسمية، إنه يبدو أن المهاجرين كانوا يحاولون عبور نهر سافا وسط ضباب كثيف عندما انقلب قاربهم.

وقال رجل الإطفاء إيفان فوليتا، إن خدمات الطوارئ تلقت مكالمة هاتفية حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا، تفيد بسقوط أشخاص في مياه النهر، وقد هرعت إلى الموقع بقوارب الإنقاذ.

وأشارت الشرطة، إلى الاشتباه في رجل من البوسنة يقوم بتهريب البشر، وقد نقل إلى المستشفى.

ولم يتم بعد تحديد جنسيات المهاجرين.

وغالبا ما يواجه الأشخاص الذين يفرون من العنف أو الفقر في الشرق الأوسط أو آسيا أو أفريقيا المخاطر خلال محاولة الوصول إلى غرب أوروبا بمساعدة مهربي البشر الذين يقودونهم عبر الحدود، بشكل غير قانوني.

ويدخل المهاجرون كرواتيا - العضو بالاتحاد الأوروبي- سواء من البوسنة أو صربيا.