ارتفاع الإنفاق على التعليم في ألمانيا إلى 198 مليار يورو

أنفقت كل من الحكومة الألمانية الاتحادية والولايات والبلديات، خلال العام الماضي نحو 198 مليار يورو على قطاع التعليم، بزيادة اسمية قدرها 7% أو ما يعادل 13 مليار يورو مقارنة بعام 2023.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الخميس، أن متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم للفرد بلغ بذلك 2400 يورو، أي بزيادة قدرها 200 يورو عن عام 2023.

وبالنسبة للأشخاص دون سن الثلاثين، وصل متوسط الإنفاق إلى 8 آلاف يورو للفرد، وهو أعلى بكثير من المعدل العام. وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي 4.6%، مقابل 4.4% في عام 2023.

ووفقا للبيانات، خُصصت ما يقارب نصف المبالغ للمدارس، بواقع 97 مليار يورو أو 49%.

أما دور الرعاية النهارية للأطفال فاستحوذت على 49 مليار يورو، أي ربع إجمالي النفقات التعليمية.

وحصلت الجامعات على 38 مليار يورو، ما يعادل نحو خُمس الإنفاق، فيما خُصصت 14 مليار يورو لإجراءات الدعم والعمل الشبابي والنشاطات التعليمية الأخرى.

وتراجعت نفقات الحكومة الاتحادية على التعليم بنسبة 6ر1% لتصل إلى 11 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتهاء العمل بمنحة لدعم الطلاب في تحمل تكاليف الطاقة، حيث تم في عام 2023 تحويل مليار يورو للولايات لدفع منحة لمرة واحدة بقيمة 200 يورو للطلاب وتلاميذ المدارس المهنية، وهي مدفوعات لم يتم تكرارها في عام 2024.

أما الولايات فقد أنفقت 135 مليار يورو، أي تحملت نحو ثلثي إجمالي الإنفاق على التعليم، بزيادة اسمية قدرها 7%.

وزادت البلديات إنفاقها بنسبة 10% ليصل إلى 52 مليار يورو، مع تركيز الاستثمارات على دور الحضانة والمدارس.