منتخب مصر يخوض تدريبا مسائيا استعدادا لأمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تدريبا مسائيًا مساء اليوم الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن تدريب منتخب مصر بدأ بتدريبات بدنية وجمل فنية وتقسيمة.

وحضر مران المنتخب طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

ومن المقرر أن ينضم لمنتخب مصر اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وإبراهيم عادل حيث إنه من المفترض أن يأتي الرباعي عقب يوم 14 المقبل.