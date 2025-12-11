بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، اليوم الخميس، الاستيلاء على بلدة سيفيرسك في شرق أوكرانيا، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من التقدم.

وقال بوتين، في الاجتماع الذي تم بثه على التلفزيون الرسمي وجزئيًا عبر رابط فيديو: "هذا يعني أنه من الممكن الآن شن هجمات ناجحة أخرى باتجاهات أخرى في منطقة دونباس الشرقية ".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بشكل رسمي في البداية على الأمر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هدفها التالي هو الاستيلاء على بلدة سلوفيانسك، التي كان يعيش فيها أكثر من مئة ألف شخص قبل بداية الحرب في عام 2022.

وأشاد بوتين بـ "الديناميكية" على خط الجبهة، وبدا مبتهجًا تقريبًا حسب معايير وجهه المحافظة المعتادة، وأمطر القوات بوابل من الثناء مثل "رائعون يا شباب" و"أعانقكم بشدة".

وقال بوتين إن المبادرة الاستراتيجية بالكامل في أيدي الجيش الروسي، مضيفًا أن غزو مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في حالة تقدم.

ولم يشر بوتين إلى المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب أو خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.