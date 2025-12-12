العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة

تكثّف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية، عُثر عليها غير مكتملة الأجزاء على شاطئ المعدية بمركز إدكو.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بعثور عدد من الأهالي على الجثة ملقاة على الشاطئ. وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن الجثة لرجل في حالة تحلل جزئي، ولا تحمل أي أوراق أو ما يدل على هويته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إدكو المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق ووجّهت بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، إضافة إلى نشر أوصاف المتوفي للتوصل إلى هويته.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف حقيقة الحادث وتحديد سبب الوفاة.