مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟

وجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)؛ بشأن إقامة أنشطة لدعم المثلية الجنسية، خلال فعاليات كأس العالم، متسائلًا: "هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟".

وأوضح في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في كل مرة يعترض مجتمع على فكرة أو سلوك غريب عنه يظهر السؤال المعتاد: "لماذا لا تحترمون حرية الآخرين؟".

وأضاف: "الحقيقة أن الحرية ليست اتجاه واحد، وهي حق كل فرد، المشكلة تبدأ عندما تتحول الحرية لمحاولة فرض رأي، أو لاتهام مجتمع كامل بالتخلف لمجرد تمسكه بهويته".

وأكد مرصد الأزهر أن احترام هوية الآخرين لا يعني تقليدهم، أو التخلي عن الهوية الأساسية للفرد، دون ضغط أو إلغاء، بدون تحويل قيم الآخر لمعيار لازم للآخرين الالتزام به.

وختم رسالته مشددًا على أن الحرية لا تعني أن تفرض، ولكن أن تعي وتفهم أن العالم فيه ملايين البشر ولا يجب أن نكون جميعًا نسخة واحدة، قائلًا: "احترم الآخر تُحترم".

يذكر أن مصر وإيران تقدمتا باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد إقامة أنشطة لدعم المثلية الجنسية بالتزامن مع لقاء منتخبي البلدين في مدينة سياتل، ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الصيف المقبل.

وانتقد رئيسا اتحاد كرة القدم في البلدين إقامة يوم لدعم المثلية بالتزامن مع مباراة المنتخبين في 26 يونيو المقبل.

وقد اعتبر المنظمون المحليون للفعاليات، أن إقامة أنشطة دعم بهذه المناسبة ستُمثل "لحظة فريدة من نوعها لعرض مجتمعات الميم في واشنطن والاحتفاء بها".