استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على اصطحاب القائمة كاملة والتي ستضم 28 لاعبًا، والتي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وأرسل الاتحاد المصري قائمة المنتخب إلى الاتحاد الإفريقي اليوم.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع:

رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد صبحي – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط:

حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمد شحاتة – محمود صابر – إمام عاشور – أحمد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح

خط الهجوم:

مصطفى محمد – أسامة فيصل – صلاح محسن