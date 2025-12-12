أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى:محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.
خط الهجوم:مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.