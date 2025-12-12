القوات الإسرائيلية تجدد اعتداءها على الأراضي السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتداءها على الأراضي السورية، حيث أقدمت على إطلاق النار باتجاهها.

وقال مراسل قناة الإخبارية: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار من قاعدة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي".

و"توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في قرية العارضة بمنطقة حوض اليرموك بدرعا"، بحسب مراسل الإخبارية.

وأضاف المراسل، أن القوات المتوغلة في القرية الواقعة بالريف الغربي لمحافظة درعا اعتقلت الشاب محمد القويدر خلال عملية مداهمة مفاجئة في المنطقة.

وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب بشكل متكرر ومتصاعد، في خرقٍ واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات، وفق رواية "الإخبارية".