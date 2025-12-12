قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن التقارير الدولية الإيجابية حول معدلات النمو في مصر، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية، تجذب أنظار الشركات للاستثمار في مصر.

وأضاف في مقابلة أجراها الإعلامي مصطفى بكري، على هامش الجولة التفقدية بالصعيد، بُثت مساء الخميس، عبر «صدى البلد»: «تقارير كبيرة جدًا تقول إن معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي في مصر، متقدمة ومعدل نمو كبير جدًا في مجالات الصناعات غير البترولية والتحويلية، تدل أن الاقتصاد يتحرك للأفضل».

وأكد أن الماضي كان يعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام الأولية والحاصلات الزراعية، مشددا أن التوجه الآن تغير، قائلا: «نحن نتحرك بشكل كبير جدا في الصناعات التحويلية، وبدون منع رسمي، هناك اتفاق على منع تصدير المنتجات الخام».

وشدد أن القطن والكتان يجب أن يتم تصنيعهما محليًا، مضيفا: «الكتان يُستخرج من أليافه النسيج، ومن حبوبه الزيوت والأعلاف، ومن سيقانه الخشب، أصبحنا نصنع كل شيء تقريبًا لدينا، والفوسفات لم يعد يُصدر خاما ويُحول إلى حمض الفوسفوريك كحد أدنى، وكذلك الرخام والحديد الخام، يتم تصنيعها، وأيضا الزيوت والنباتات العطرية».

وأكد أن مصر «تخطت مرحلة تغطية احتياجاتها» المحلية في العديد من الصناعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والدوائية، وبدأت في التصدير بشكل كبير.

وأشار إلى وجود خطط لدخول صناعات أكثر «تعقيدًا وعمقا» مثل صناعة السيارات، قائلا: «بدأنا نصدر سيارات نيسان منتجة في مصر».

وأوضح أن توفر مناخ استثماري آمن، وسياسات ضريبية وتشريعية مستقرة، بالإضافة إلى وجود أيد عاملة ماهرة ومدربة، كلها عوامل تجعل المستثمرين والمصنعين حريصين على القدوم إلى مصر.