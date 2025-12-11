عزاء واجب || مؤسسة الشروق تنعى والدة رئيس التحرير عماد الدين حسين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة تحية محمد مصطفى عبدالقادر الخطيب، والدة الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير "الشروق" وعضو مجلس النواب.

وينعى المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وشريف المعلم العضو المنتدب، وأحمد بدير مدير عام المؤسسة، ومديرو التحرير، وأسرة دار وصحيفة ومطابع الشروق، ينعون الفقيدة بمزيد من الحزن والأسى، ويشاطرون رئيس التحرير وأسرته الكريمة الأحزان.

ويتضرعون إلى الله العليّ القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

تشيع جنازة الفقيدة غدا الجمعة بقرية التمساحية مركز القوصية بأسيوط، ويتبعها العزاء.

فيما يقام العزاء بالقاهرة في موعد لاحق.

وإنا لله وإنا إليه راجعون