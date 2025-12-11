ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني

دعا المهاجم السابق لليفربول، دين ساوندرز، إدارة الريدز إلى التفكير جديًا في بيع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ما لم يتقدم النجم المصري باعتذار رسمي لمدربه آرني سلوت، مؤكدًا أن اللاعب يتحمّل جزءًا من مسؤولية تراجع مستواه هذا الموسم.

وقال ساوندرز في تصريحات لـ talkSPORT:" بالتأكيد صلاح ووكيله شاهدا ردود الفعل.. لا يوجد شخص واحد قال إن صلاح على حق، يجب أن يدرك أنه أغضب جماهير ليفربول إلى درجة أن بعضهم قد لا يمانع رحيله."

وأضاف:" اللعب لليفربول شرف كبير، لقد تقاضى نحو 60 مليون جنيه إسترليني خلال ثماني سنوات، كيف يخرج ليقول إن النادي ألقاه تحت الحافلة؟ هذا أمر غير مفهوم."

وتابع:" عليه أن ينظر في المرآة قبل أن يوجه اللوم للآخرين، تصريحاته أوحت وكأن النادي لم يحقق نجاحاته إلا بفضله، ما لم يعتذر خلال الأيام المقبلة، وهو أمر لا يبدو قريبًا، فأرى ضرورة بيعه واستعادة جزء من الأموال."

ويعيش محمد صلاح واحدة من أصعب فتراته داخل ليفربول، بعدما دخل في صدام علني مع المدرب الهولندي آرني سلوت، إثر استبعاده من التشكيل الأساسي في ثلاث مباريات متتالية، في واقعة غير مسبوقة منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017، لتزداد التكهنات حول مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.