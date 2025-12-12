كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة

وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الشكر لعمال شركة «النصر للمسبوكات» بعد التنازل عن حصتهم البالغة 25% من رأس مال الشركة، لحل أزمة الديون وإعادة تشغيل المصنع.

وأشار في مقابلة أجراها الإعلامي مصطفى بكري، على هامش الجولة التفقدية بالصعيد، بُثت مساء الخميس، عبر «صدى البلد» إلى أن الشركة تعد الوحيدة في مصر التي تنتج مواسير المياه وقطع الغيار، قبل أن تتعثر وتتراكم عليها ديون للبنوك بلغت 25 مليار جنيه.

وأوضح أن العمال كانوا يمتلكون 25% من رأس مال الشركة، متابعا: «أقنعتهم أن يتنازلوا عن الـ 25% علشان الشركة تقوم، جلست مع العمال مرتين وتنازلوا عن حصتهم، وسمعوا الكلام وكسبوا، لأنهم أصبحوا غير مدينين، أنت مبسوط أن لك 25% من شركة مديونة وخسرانة؟! ما أنت عليك أيضا في الخسارة!».

وأضاف أن العمال «غلبوا المصلحة العامة لبلدهم على المصلحة القريبة»، بعد أن كان بإمكانهم المطالبة بتصفية المصنع والحصول على أموال قليلة من بيعه كخردة؛ لكنهم اختاروا أن يعود المصنع للعمل.

وتابع: «حصلنا على قروض من البنوك، وقدمنا لهم خردة من السكك الحديدية، وبدأ المصنع في العمل مرة أخرى، وأصبح العامل يتقاضى مرتبه ويحصل على أرباح آخر العام، بدلا من أن يكون مدينا وتغلق الشركة».

كما استشهد بإعادة تشغيل شركة «النصر للكيماويات» في أبو زعبل، التي تنتج أدوية غير متوفرة في مصر، مشيرا إلى دعمها وإعادتها للإنتاج، مؤكدا: «لن نترك مصنعا كان مغلقا، سواء مملوكا للحكومة أو للقطاع الخاص، إلا وسنمد له يدنا ونعيده للتشغيل».