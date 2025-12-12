أهلي بنغازي يكشف حقيقة التواصل مع الأهلي لضم أفشة

كشف طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي، حقيقة طلب التعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة النهار: "لم نتواصل مع الأهلي أو محمد مجدي أفشة بشكل رسمي من أجل التعاقد معه".

وأضاف: "القصة كلها أن أحد الوكلاء القريبين من أفشة تواصل معي من أجل انضمام اللاعب لأهلي بنغازي، والمدرب طارق مصطفى رحب باللاعب بكل تأكيد".

وأوضح: "وعند التحدث عن المقابل المادي كان الرد بإمكانية ضمه بمبلغ مالي يتراوح بين مليون 500 إلى مليون 800 ألف دولار، ورأينا المبلغ كبير جدًا، لذا أغلقت الفكرة تمامًا".

وأنهى طارق يحيى: "في الانتقالات القادمة إذا أراد طارق مصطفى التعاقد مع أفشة سنتواصل مع نادي الأهلي مباشرة دون التوجه لوكلاء اللاعبين".