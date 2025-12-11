وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم طلب إغلاق إذاعة الجيش في 21 ديسمبر

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تقديم طلب للحكومة في 21 ديسمبر الجاري، لإغلاق إذاعة الجيش، وسط انتقادات من المعارضة، واتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمحاولة إسكات الإعلام.

وقال مكتب كاتس، الخميس، في بيان، إن وزير الدفاع "سيقدم قرار إغلاق إذاعة الجيش إلى الحكومة في 21 ديسمبر الجاري، للموافقة عليه"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 12 نوفمبر الماضي، أعلن مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير "قرر إغلاق إذاعة الجيش، وسيتم تعليق بث المحطة بحلول 1 مارس 2026".

وأرجع كاتس، حينها، القرار بدعوى أنه يتم استخدام الإذاعة "للتعبير عن آراء تهاجم الجيش وجنوده وتزجه في الخطاب السياسي"، مبينا أنه "سيقدم (كاتس) مشروع قرار للحكومة للمصادقة على الخطوة وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، مدعيا أن استمرار عمل الإذاعة "يشرك الجيش الإسرائيلي رغما عنه في الخطاب السياسي، ويضر بمكانته".

لكن العديد من الصحفيين والسياسيين المعارضين أعلنوا، خلال الأسابيع الأخيرة، معارضتهم لقرار كاتس، الذي لم يتراجع عن قراره، وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة إسكات الإعلام.

وتعد إذاعة الجيش، التي تأسست عام 1950، من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها لا تعتبر ناطقا رسميا باسم الجيش، وغالبا ما تبث انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

وبرزت الإذاعة بشكل لافت خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ويسود منذ 10 أكتوبر الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.​​​​​​​