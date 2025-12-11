سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

وأكدت أنه بمناسبة صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5/11/2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

وأضافت أنه بالإشارة إلى ما تم نشره سابقاً على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الأخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 11/11/2025 والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الثانية والتي تشمل النقابات الاتية: -

(( شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان ))

وبعد انتهاء المدة المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح للمرشحين فقد تقدم للترشح فعليا على كل مقاعد المرحلة الثانية عدد (735) مترشحا وبعد الانتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الاتي: -



1- استبعاد عدد (3) ملف ترشح:



عدد (1) على مقعد النقيب

عدد (2) على مقعد الأعضاء

2- وقد تقدم عدد (5) مترشحين بالتنازل عن الترشيح:



عدد (1) على مقعد الشباب

عدد (4) على مقعد الأعضاء

ليصبح إجمالي عدد المرشحين على كل مقاعد المرحلة الثانية بعد استبعاد أسماء المرشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (728) مترشحا:

1-عدد ( 77 ) على مقعد النقيب

2-عدد (122) على مقعد الشباب

3-عدد (528) على مقعد الأعضاء

وبذلك ووفقا للحصر العددي النهائي للمرشحين للمرحلة الثانية فقد تم إعداد الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وفقا للمرفقات الآتية:





