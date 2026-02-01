 لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة عصابة سارة خليفة في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة للغد - بوابة الشروق
الأحد 1 فبراير 2026 8:41 م القاهرة
لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة عصابة سارة خليفة في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة للغد

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 1 فبراير 2026 - 8:26 م | آخر تحديث: الأحد 1 فبراير 2026 - 8:26 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، المتهمين بتصنيع وجلب والاتجار في المواد المخدرة، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد . ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.

