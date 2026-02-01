أعلنت قناة CBC أنها ستعرض على شاشتها في شهر رمضان المبارك، مسلسل "على قد الحب" من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.

المسلسل مكون من 30 حلقة، ويكشف البرومو أن شخصية "مريم" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، تعيش أوهام نفسية تشكل خطرًا على ابنتها "لي لي"، فيما تخوض عدة صراعات تجمعها بأبطال العمل من بينهم شريف سلامة، ومها نصار، وأحمد سعيد عبد الغني.

ومن المقرر أن تظهر نيللي خلال حلقات المسلسل في دور مصممة مجوهرات، فيما يجسد شريف سلامة دور شيف قادم من إيطاليا إلى مصر ليفتتح مطعمه الخاص، إلا أنه يتورط في عدة تحديات.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.