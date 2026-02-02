الحكومة الفرنسية تواجه تصويتا آخر بحجب الثقة اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه حكومة الأقلية الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، تصويتين بحجب الثقة اليوم الاثنين، بعدما قام بتمرير الموازنة عبر الجمعية الوطنية بدون تصويت نهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ أعضاء الجمعية الوطنية مناقشة في وقت لاحق اليوم بشأن سحب ثقتهم في حكومة يسار الوسط. ومن غير المتوقع سقوط الحكومة.

وحصل لوكورنو، على الدعم من حزب الاشتراكيين بتنازلات في الموازنة.

وفي حال نجت الحكومة من تصويتي حجب الثقة في البرلمان، فسوف يتم اعتبار أن موازنة 2026 معتمدة.

وجرى طلب تصويتي حجب الثقة من جانب القوميين اليمينيين الذين تنتمي إليهم ماريان لوبان من ناحية، ومن جانب اليساريين والخضر والشيوعيين من جهة أخرى.

وتعد محاولاتهم للإطاحة بالحكومة ردفعل لتمرير لوكورنو موازنة العام الجاري من خلال الجمعية الوطنية باستخدام بند خاص بالدستور بدون تصويت نهائي، بعد بحث غير مثمر عن تسوية.

ونجا لوكورنو وحكومته بالفعل من أربعة محاولات تصويت بحجب الثقة في الأسابيع الأخيرة المتعلقة بأجزاء من الموازنة.