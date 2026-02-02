وزير الداخلية الألماني يؤكد التمسك بالتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عزمه مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أجهزة الاستخبارات.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية: "الولايات المتحدة شريكتنا وستظل كذلك"، موصيا بعدم تغيير هذا المبدأ "بغض النظر تماما عن الكيفية التي تبدو بها الأوضاع السياسية في الوقت الراهن"، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وأعلن دوبرينت، عزمه تعزيز أجهزة الاستخبارات في ألمانيا، موضحا أنه يريد تحويل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) إلى "جهاز استخبارات حقيقي مزود بقدرات تشغيلية فعالة".

وأضاف أنه يُجرى في الوقت نفسه العمل على توسيع التعاون مع أجهزة استخبارات أخرى مثل تلك التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.