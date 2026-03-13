تفاصيل التدريب الأول للأهلي في تونس استعدادا للترجي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول أمس الخميس في تونس، على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي في رادس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بمعاونيه اليوم داخل فندق الإقامة عقب الوصول إلى تونس، لمواصلة التحضير لمباراة الترجي ومراجعة البرنامج التدريبي للمران الأول للفريق في العاصمة التونسية.

كما عقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المران الأول.

وحدث توروب مع اللاعبين في الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، قبل أن يشمل المران على فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت الخميس إلى تونس استعدادًا للمباراة المهمة أمام الترجي، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.