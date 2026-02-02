عمرو سعد: قررت مغادرة التلفزيون للتركيز على مشروعات عالمية تعطلت وسأعود لبيتي السينما

قال الفنان عمرو سعد، إن قرار ترك الدراما التلفزيونية كان مؤجلًا فكّر فيه منذ عامين، قائلًا: "كلمة الاعتزال دي كبيرة.. وعاوز أرجع لبيتي الأول السينما".

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، إلى انشغاله خلال السنوات الخمس الماضية بالدراما التلفزيونية، التي تحتاج وقتًا كبيرًا في التجهيز والتصوير، ليأخذ بعدها إجازة ويعود لنفس الدائرة من جديد.

وأضاف أنه بعد النجاحات المتتالية التي حققها على مستوى العالم العربي خلال هذه السنوات الخمس، بالتعاون مع مجموعة قنوات mbc و mbc مصر، وبدعم من الجمهور فكّر في اعتزال المجال التلفزيوني، معلقًا: "حاسس إني عاوز اشتغل بمزاج".

وأشار إلى مشاركته في أحد الاعمال الكلاسيكية بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى، موضحًا أنه عمل يليق بمجموعة mbc، مثل مسلسله إفراج، وقائلًا عن الأخير: "شيء مذهل وهتشوف جودة تمثيل يليق بحجم وأهمية وتاريخ الدراما المصرية".

وذكر أنه وفريق العمل، سفراء لملايين الأخوة في الخليج ودول شمال إفريقيا الذين يتابعونهم عبر مجموعة قنوات mbc ومنها mbc عراق، مضيفًا: "الموضوع مش سهل الموضوع حمل مسئولية محتاجة تركيز جدًا محدش متخيلها".

وعلق قائلًا: "الخمس سنين كتير لازم أعمل أفلام وأتابع فيلمي الأخير اللي حاطط فيه مجهود كبير جدًا.. وعندي تعاقدات وحاجات عالمية عطلت ومحتاج أركز عليها.. دي الفكرة اللي بتراودني بقالها سنتين ".

ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب حول مقصده من جملة نشرها ضمن منشور تركه للمجال التلفزيوني، وهي " أتمني أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدراما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير اللي قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية مش أكاذيب كبيرة ".

وقال إن استعراض تاريخ الدراما المصرية، أكد على بقاء ذكر كبار النجوم الذين قدّموا ما أثر في وجدان المواطنين، مستمرًا داخل البيوت والقلوب.

وتابع أن الدراما المصرية قدّمت نجومًا حقيقين للعالم العربي، وأنهم ليسوا أكاذيب ولا تفاعلات على السوشيال ميديا المليئة بالادعاءات، مضيفًا: "في حاجة ظهرت حلت علينا اسمها الفيسبوك.. والوعي المصري بيعتبر أي حاجة تنشر في الفيسبوك هي حقيقة".

وأشار إلى أن على الفنان والممثل مسئولية كبيرة جدًا، مستشهدًا بمقولة للفنان الراحل عبدالحميد حافظ وهي "أنا بحاول أقدم فن مغشش فيه الناس".

وشدد على خلو الدراما المصرية من الأكاذيب قائلًا :"الأكاذيب دي على السوشيال ميديا مش على الأرض".

وأكد أن النجاح الحقيقي لا يحتاج لإثبات، لافتًا إلى أنه كفنان ومشاهد يتابع بعض الفيديوهات للمتعة، قائلًا: " إن أنا اتفرج على حادثة أو اتفرج على مؤثر بيقول حاجة غربية أو أعمل فرح مفتعل أو أقول أرقام غير حقيقية مش صح.. النجاح مش محتاج إثبات".