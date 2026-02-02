قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك طلبين للمناقشة حول حماية الأطفال من مخاطر الهواتف والإنترنت، أحدهما من حزب مستقبل وطن والآخر من حزب الجبهة، مقدمين إلى لجنة مشتركة لدراسته، موضحًا أن الموضوع يمس حياة الأطفال، خاصة في ظل عدم قدرة الأهل على التحكم الكامل في استخدام أبنائهم للهواتف والإنترنت.

وتابع "الخولي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة النهار، اليوم الأحد، أنهم كانوا يناقشون التجارب العالمية في هذا المجال، ويطالبون بوجود الحكومة بكامل وزاراتها لتشارك بسبب تعدد التشعبات والمسئوليات.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الأطفال أصبح مدمنًا على الإنترنت، ما أدى إلى تراجع الأداء الدراسي، وظهور حالات العزلة والتوحد، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تمثل تحديًا يتطلب مواجهة.

ولفت إلى 3 تجارب عالمية تم تحليلها، من بينها التجربة الصينية، معتبرًا تطبيقها في مصر صعبًا بسبب تكلفتها الكبيرة، مشددًا على أن الموضوع يحتاج إلى تخطيط دقيق وموازن بين ما هو مفيد لنمو عقل الأطفال واستخدام التكنولوجيا للغرض التعليمي وما يجب منعه.

وأحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة بشأن مخاطر استخدام الهاتف المحمول على الأطفال إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي التعليم والاتصالات، وهيئات مكاتب لجان الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، وذلك لدراسة الطلب وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بدراسة تجارب دول منعت استخدام فئات معينة من الأطفال للهواتف المحمولة، وذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.