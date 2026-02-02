معاريف: محادثات عسكرية إسرائيلية أمريكية بشأن تنسيق أمني حال هجوم على إيران

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن قادة عسكريين إسرائيليين أجروا محادثات مكثفة في واشنطن مع هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وذلك في إطار تنسيق أمني يهدف إلى توضيح تداعيات أي هجوم محتمل على إيران، في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران للامتثال لمطالب وُصفت بـ"الصارمة".

وذكرت "معاريف" أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ترأس وفدًا عسكريًا رفيعًا إلى واشنطن، ضم قائد القوات الجوية المعين الفريق عمر تيشلر، ورئيس قسم التخطيط الجنرال هادي سيلبرمان، حيث التقى الوفد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأفادت مصادر إسرائيلية للصحيفة بأن تل أبيب سعت خلال اللقاءات إلى توضيح "عواقب توجيه ضربة عسكرية لإيران أو الامتناع عنها"، كما قدّمت معلومات استخباراتية حديثة، في ظل تصاعد التوتر مع طهران.

ونقلت "معاريف" عن مصدر إسرائيلي أن الرئيس ترامب يطالب إيران بخمسة شروط رئيسية، هي: تسليم نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصّب، وتفكيك البرنامج النووي، وتفكيك الصواريخ الباليستية، ووقف البرنامج الصاروخي، وإنهاء دعم الوكلاء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تدرك أن إيران لن تكون مستعدة لمناقشة هذه المطالب مجتمعة أو منفردة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتسم بـ"المماطلة".

وأشارت "معاريف" إلى أن واشنطن تدرس خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في مواجهة عسكرية، أو التراجع بما قد يحوّل التهديد إلى مجرد "تصعيد لفظي".