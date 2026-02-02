القاهرة الإخبارية: مغادرة 50 فلسطينيا من مصر ودخول 50 من غزة في اليوم الأول لتشغيل معبر رفح

أفاد مصدر خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن عدد المغادرين من مصر إلى قطاع غزة 50 شخصًا، وعدد القادمين من القطاع 50، وذلك خلال أول أيام تشغيل معبر رفح من الجانبين.

وافتتح اليوم الاثنين، رسميًا معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» من رفح، بأن المعبر فتح بشكل رسمي اليوم، أمام حركة تنقل المواطنين سيما من الحالات الإنسانية؛ مرضى وجرحى ومصابين ومرافقيهم، حيث تم تجهزهم منذ ساعات الصباح الأولى لنقلهم إلى المعبر والسفر للعلاج في المستشفيات خارج القطاع.

ويأمل الفلسطينيون أن تسير عملية السفر والحركة والتنقل عبر المعبر بسلاسة ودون معيقات قد يضعها الاحتلال الإسرائيلي، الذي نصب حاجزا ونقطة تفتيش عسكريّة بموازاة المعبر؛ لتفتيش المواطنين العائدين وأمتعتهم.

من جهته، قال زياد قاسم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من شمال سيناء، إن وزارة الصحة المصرية أعلنت الجاهزية الكاملة لكل المستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين فور فتح المعبر رسميًا من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى العريش العام، في حالة استعداد تام.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن أربع مستشفيات بمحافظة شمال سيناء تشمل العريش العام ونخل وبئر العبد والشيخ زويد تم تجهيزها ضمن مستشفيات خط المواجهة الأول، إلى جانب مستشفيات مدن القناة كمستوى ثانٍ، مع جاهزية مستشفيات القاهرة لاستقبال الحالات المعقدة.

وأشار إلى أن مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب، أُجريت لهم نحو 5160 عملية جراحية، لافتًا إلى إعلان الصحة الفلسطينية تسجيل 200 ألف حالة أنهت إجراءات العلاج خارج القطاع، بينها 4500 طفل و400 حالة حرجة لإنقاذ الحياة.