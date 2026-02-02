ترامب يعرب عن اعتزامه خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18% بعد اتصال هاتفي مع مودي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18% بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث ذكر ترامب أن مودي وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من ضغط ترامب على الهند لخفض اعتمادها على الخام الروسي الرخيص.

واستفادت نيودلهي من انخفاض أسعار النفط الروسي في الوقت الذي تسعى فيه معظم دول العالم إلى عزل موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال ترامب إن الهند ستبدأ أيضا في خفض ضرائب الاستيراد على البضائع الأمريكية إلى الصفر وشراء منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على موقع "تروث سوشيال" أعلن فيه عن خفض الرسوم الجمركية على الهند: "سيساعد هذا في إنهاء الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، حيث يموت آلاف الأشخاص كل أسبوع!".