147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم

غادرت 147 شاحنة مساعدات، اليوم، معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، ضمن مسارات تعزيز جهود إغاثة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، شملت سلالًا غذائية، وخيامًا، ومواد طبية، ومواد بترولية، وملابس شتوية، وأغطية، مقدمة من مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن القافلة ضمت 30 شاحنة تابعة لمنظمات الأمم المتحدة، و52 شاحنة موجهة إلى المخيم المصري، و35 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و15 شاحنة مقدمة من دولة الإمارات، إضافة إلى 10 شاحنات غاز، و3 شاحنات سولار، وشاحنتي بنزين.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي تحركت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد بلغ 24,895 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي حمولة تُقدَّر بنحو 405 آلاف طن.

وأضاف أن إجمالي شاحنات المواد البترولية منذ بدء الأزمة بلغ 919 شاحنة، محملة بأكثر من 290 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

ووفق إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة عبر معبر رفح، إلى جانب آلاف الأطنان من الوقود، وذلك قبل توقف دخول المساعدات من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.