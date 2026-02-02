كانتي ينتقل إلى فنربخشة التركي

أكدت تقارير صحفية سعودية على حسم نادي فنربخشة التركي صفقة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية»:" الفرنسي نجولو كانتي لاعباً لنادي فنربخشة التركي بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

ويأتي انتقال كانتي في صفقة مزدوجة، إذ من المقرر أن ينتقل يوسف النصيري إلى صفوف الاتحاد السعودي، وقد وافق المهاجم المغربي على الانتقال ووقع على اتفاق رسمي مع النادي الذي يدربه سيرجيو كونسيساو.

ودخل كانتي الفترة الحرة في عقده خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ما منح اللاعب فرصة التفاوض مع عدة أندية، على رأسها فنربخشة التركي.

يُذكر أن كانتي انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي، وقضى موسمين ونصف مع الفريق، نجح خلالها في قيادة «العميد» للتتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.