دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل فقدت أوراق الضغط في ملف معبر رفح

قال السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن التطورات الجارية بشأن معبر رفح تشير إلى الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، مساء الاثنين، أن ما يجري حاليًا يتمثل في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى مع بداية المرحلة الثانية، وعلى رأس ذلك فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، بدءًا بإنقاذ المرضى الفلسطينيين الذين يقدَّر عددهم بنحو 20 ألف مريض.

وأوضح أن المرحلة الحالية تشمل أيضًا أبعادًا إنسانية وأسرية واجتماعية، لا سيما ما يتعلق بعودة المهجّرين الفلسطينيين المقيمين في القاهرة، والذين تتراوح أعدادهم بين 70 ألفًا و130 ألف شخص.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تعد تمتلك ورقة ضغط سياسية أو أمنية فيما يخص معبر رفح، واقتصر دورها حاليًا على إبطاء الإجراءات، في ظل وجود سقف أدنى متفق عليه لعبور 150 شخصًا مقابل 150.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرجح أن تشهد تغيرًا كميًا خلال الساعات الـ72 المقبلة في أعداد المسافرين من وإلى قطاع غزة.