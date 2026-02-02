قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف إحدى مناطق جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الاثنين، المنطقة الواقعة بين بلدتي الصلحاني وراميا في جنوب لبنال، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية .

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف بعد ظهر اليوم الاثنين، مبنيين أحدهما في بلدة كفرتبنيت والآخر في بلدة عين قانا في جنوب لبنان، وذلك إنذار سكان البلدتين باستهداف المبنيين.

وقُتل مواطن وأصيب ثمانية آخرون في الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا، اليوم الإثنين، بلدتي أنصارية والقليلة في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.