تحذيرات من ارتفاع منسوب وادي مجردة في تونس بعد سنوات من الجفاف

حذرت السلطات التونسية اليوم الاثنين، من مخاطر التواجد على ضفاف وادي مجردة أكبر أودية تونس الذي عانى لسنوات من نقص المياه بسبب الجفاف.

ويأتي التحذير الذي صدر عن وزارة الفلاحة، بسبب ارتفاع منسوب الوادي في الجزء الممتد بين ولايتي جندوبة وباجة شمال غرب تونس نتيجة الأمطار الغزيرة.

وطالبت الوزارة المزارعين والسكان بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من ضفاف الوادي وإبعاد كل المعدات والحيوانات.

وشهدت المنطقة وعدة ولايات أخرى، تساقط كميات هائلة من الأمطار على مدار الأسبوعين الأخيرين لم تشهدها البلاد منذ عقود في الفترة ذاتها، ما أدى إلى رفع منسوب المياه في الأودية بينما بلغت عدد من السدود في الشمال طاقة استيعابها القصوى.

وتسببت مياه الامطار في فيضانات أدت إلى ست وفيات من بينهم غريق جرفته سيول وادي مجردة بالإضافة إلى انتشال جثتين لبحارين وفقدان اثنين آخرين.

وعرف وادي مجردة المزود الرئيسي للمساحات الزراعية شمال البلاد، انحسارا كبيرا في المياه منذ أكثر من خمس سنوات بسبب الجفاف.

ودفع ذلك السلطات إلى فرض قيود على استخدام مياه الوادي الضئيلة في الزراعات السقوية؛ ما أدى إلى تقلص في إنتاج الخضروات وقطعان الماشية وفرص العمل.

وينبع الوادي من سوق أهراس في الجزائر غربا ويمتد على مسافة 450 كيلومتر أغلبها في الأراضي التونسية، ليصب في خليج تونس العاصمة على الساحل الشرقي.