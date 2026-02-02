المدعية العامة الأمريكية تعلن اعتقال شخصين آخرين في احتجاج كنيسة سانت بول

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، اليوم الاثنين، اعتقال شخصين آخرين بعد احتجاج في كنيسة بولاية مينيسوتا ضد الحملة التي تقوم بها الحكومة لإنفاذ قانون الهجرة، ليصل عدد الأشخاص المعتقلين إلى تسعة.

وتم الكشف عن أسماء الأشخاص التسعة في لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى يوم الجمعة. وكان الصحفيان المستقلان دون ليمون وجورجيا فورت من بين أربعة أشخاص تم اعتقالهم يوم الجمعة. وتم اعتقال ثلاثة آخرين في وقت سابق من الأسبوع، من بينهم الناشطة المحلية البارزة نيكيما ليفي أرمسترونج.

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية مينيسوتا الاتهام إلى التسعة جميعا بتهم تتعلق بالحقوق المدنية الاتحادية بالتآمر والتدخل في حقوق المصلين التي ينص عليها التعديل الأول خلال الاحتجاج يوم 18 يناير في كنيسة المدن في سانت بول. وهناك قس في الكنيسة هو أيضا مسؤول في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وقد أثار الاحتجاج اعتراضات قوية من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، ذكرت بوندي أن آخر اثنين من المعتقلين هما إيان ديفيس أوستن وجيروم دينجيلو ريتشاردسون. ولم تذكر تفاصيل عن اعتقالهما.