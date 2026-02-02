الهلال الأحمر المصري: تقديم خدمات إنسانية متكاملة للفلسطينيين فور وصولهم إلى معبر رفح

قالت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إنّ تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني يمثل ثمرة نجاح للدبلوماسية المصرية ونتاج جهد مصري خالص منذ بداية الأزمة في غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الهلال الأحمر بدأ في استقبال مصابين ومرضى قادمين من قطاع غزة، مشيرة إلى تقديم خدمات إنسانية متكاملة يتم تقديمها من محيط معبر رفح وداخل المعبر.

ووصفت اللحظة الراهنة بأنها فارقة لأنها تحققت بعمل متواصل خلال الفترة الماضية وصولًا هذا المشهد، مشيرة إلى تنسيق الهلال الأحمر مع الجهات المصرية المعنية وفي مقدمتها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، من أجل تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية المتكاملة للمرضى والجرحى والمصابين والمرافقين.

ونوهت بأنه يتم تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال وتجهيز مساحات آمنة وتوفير كراسي متحركة ومساعدة ومرافقة المرضى والجرحى وكبار السن أثناء إنهاء إجراءات العبور بجانب خدمات إعادة الروابط العائلية.

وأفادت بعمل المطبخ الإنساني المتنقل على توفير وجبات ساخنة يتم توزيعها فور استقبال الفلسطينيين، مشيرة إلى عمل مركز الخدمات الإنسانية داخل المعبر وتحديدًا في صالتي الوصول والمغادرة، بما يوفر الاحتياجات الأولية من ملابس ثقيلة ومستلزمات حماية شخصية.

وأشارت إلى توزيع حقيبة العودة وهي حقيبة تحمل في طياتها بعضًا من الأدوات الأساسية التي قد تحتاجها العائلات المغادرة في الأيام الأولى من بطاطين وأغطية ومستلزمات عناية ونظافة شخصية ووجبات جافة.

